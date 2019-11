Casse du siècle dans un musée de Dresde

Le montant du butin pourrait atteindre un milliard d’euros, selon la presse allemande. Les trois parures comptent chacune entre 20 et 37 diamants. La pièce la plus prestigieuse du musée, un diamant vert de 41 carats, pièce maîtresse d’un pendentif floral, actuellement exposée à New York, a échappé au vol.