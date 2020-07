Ce jeudi, le travailleur belge a fini de payer ses impôts

L’exercice a été réalisé par James Rogers et Cécile Philippe, deux experts de l’institut économique Molinari, à partir de chiffres de l’OCDE et des données sur les salaires des instituts nationaux de statistiques. Les calculs des impôts sur les salaires ont été effectués par EY.

La Belgique reste néanmoins dans le top 3 des pays qui taxent le plus le travail, derrière la France (où le jour de libération fiscale tombe le 19 juillet) et l’Autriche (18 juillet). Un employeur belge doit débourser en moyenne 2,01 euros pour que son salarié puisse toucher 1 euro en net. En 2013, il devait débourser 2,34 euros. Parmi les pays comparables, on notera que l’Allemagne fête la libération fiscale le 4 juillet et les Pays-Bas le 21 juin.