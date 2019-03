Ce mardi, grand jour pour l'accord interprofessionnel

Le Setca a dit "oui", mais la CNE a largement opté pour le "non". Pour autant, c’est peut-être plus à la FGTB qu’à la CSC que le projet d’AIP risque de caler.

Un refus par-ci, un accord par-là – les premiers étant généralement incisifs tandis que les seconds donnent plutôt dans le registre justificatif. La vie du projet d’accord interprofessionnel (AIP) n’a rien du fleuve tranquille, alors que les nouvelles en provenance des organisations syndicales s’enchaînent mais ne se ressemblent pas, centrales et régionales se prononçant au compte-gouttes.

Quoi qu’il en soit, le verdict final est attendu ce mardi, après un mois de consultation syndicale. Comité fédéral, national ou conseil général, les trois syndicats réunissent leur instance "suprême" pour un triple vote décisif ce mardi matin – du côté patronal, l’affaire est déjà pliée. Quelle est l’ambiance générale? De toutes parts, on trouve que les avancées salariales sont trop maigres. La question est de savoir si ceux estimant que l’équilibre global, incluant fins de carrière et enveloppe bien-être, vaut tout de même le coup l’emporteront sur ceux qui répondent par la négative. Faisons le point.

CGSLB

Le syndicat libéral est le seul à ne pas être composé de centrales sectorielles – ici, il n’est question que de "zones" régionales. Dont la plupart ont déjà tranché; seulement, le syndicat libéral préfère ne pas indiquer dans quel sens penche actuellement la balance. On verra ce mardi matin, les jeux ne sont pas encore entièrement faits, en substance.

CSC

Au sein du syndicat chrétien, les étoiles semblaient s’aligner en faveur du projet d’AIP. La LBC-NVK, la centrale flamande des employés (et la plus importante des centrales) a déjà donné son feu vert, suivie par une série d’autres, allant de Metea (métal et texitile) à BIE (bâtiment, industrie et énergie), en passant par les enseignants ou le service publics.

Jusqu’à ce lundi, seuls l’alimentation et les services avaient calés, rejoints, du côté des régionales, par les troupes liégeoises.

Petit coup de tonnerre en cette fin d’après-midi, puisque la CNE, petite soeur francophone de la LBC-NVK, cale, avec 70% de ses voix en défaveur de l’accord décroché par les partenaires sociaux.

FGTB

Situation inverse chez les socialistes. Là, le camp du "non" avait donné de la voix, notamment via la centrale générale – un refus de taille, cette centrale pesant environ un tiers des voix au sein de la FGTB. Non aussi pour les métallos wallons, le secteur de l’alimentation (Horval), mais aussi la plupart des régionales.

Eh bien, lundi, réunis au sein du Setca, employés, techniciens et cadres de la FGTB tranchaient en faveur de ce projet d’AIP, à 61% des voix.

Et après?