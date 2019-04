Ce mercredi, levez le pied!

La police fédérale et la police locale organisent ce mercredi 3 ​avril 2019, dès 6h, une nouvelle édition du "Speed Marathon". Durant 24h, de nombreux contrôles de vitesse seront organisés sur les autoroutes et sur les routes secondaires aux quatre coins du pays.



Ces contrôles seront réalisés à l’aide des radars fixes et mobiles. Lors de la dernière édition qui s’est déroulée en octobre dernier, 2,54% des conducteurs (soit 27.877 conducteurs) contrôlés étaient en excès de vitesse.