Ceci n'est pas un parti politique

Qui sont les premiers contributeurs d'E-change?

Les contributeurs de la plateforme sont, pour l’instant, au nombre de 57. Parmi ceux-ci, on trouve des personnalités politiques comme Didier Gosuin (DéFI), Jean-Michel Javaux (Ecolo), Melchior Wathelet (cdH), Alda Greoli (cdH), Opaline Meunier (cdH), et Barbara Trachte (Ecolo). Des experts économiques font également partie de l’aventure : Alain Flausch (ex-président de la Stib et actuel président de l’Union internationale du transport public), Bruno Venanzi (co-fondateur de Lampiris et président du Standard de Liège), Baudouin Meunier (CEO au CHU Dinant-Godinne-UCL Namur).