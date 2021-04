Certaines mesures prises pour lutter contre le Covid étaient inutiles, selon Marc Van Ranst

Marc Van Ranst a indiqué ce mercredi à la Chambre être favorable à une stratégie de confinements "plus courts et plus forts" pour gérer une pandémie.

Marc Van Ranst est favorable à une stratégie de confinements "plus courts et plus forts" pour gérer une pandémie. C'est ce qu'il a fait valoir ce mercredi devant la commission spéciale de la Chambre chargée d'examiner la gestion de l'épidémie de Covid-19 par la Belgique. "Lors de la première vague (en 2020), il n'y avait pas grand-chose à faire (de plus), mais la deuxième vague, on aurait pu l'atténuer. Et c'est la conséquence de décisions politiques", a-t-il estimé. "Les confinements qui ont suivi n'étaient pas assez stricts."

Le virologue de la KU Leuven, membre successivement de différents groupes d'experts (Gees, Celeval, gems) a formulé plusieurs recommandations et a pointé certains aspects qui auraient pu être mieux gérés. Selon lui, il aurait été utile de "désigner un commissaire corona plus rapidement". "Pedro (Facon) est un bon commissaire", a-t-il indiqué, saluant sa capacité à dégager des compromis. Le virologue a également appelé à édicter des conditions de voyages à l'étranger plus strictes, à mener une campagne de communication plus active notamment sur la vaccination ou encore à miser davantage sur la ventilation, surtout dans les écoles et les établissements Horeca. Marc Van Ranst a aussi déploré la décision le 24 juin d'élargir la bulle sociale à 15 personnes. "Cela a été l'assouplissement de trop et la courbe (des contaminations) est repartie à la hausse".

Des mesures inutiles

Bien que partisan de confinements plus stricts et plus durs, Marc Van Ranst a jugé certaines mesures qui ont été prises comme inutiles : l'interdiction de se rendre dans une seconde résidence ("laissez les gens y aller"), l'interdiction de s'asseoir sur un banc, fermer les plaines de jeux ("laissez les enfants jouer") ou encore l'obligation "exagérée" de porter le masque en pleine nature ou dans une rue commerçante déserte en soirée. L'identification des clients dans l'horeca n'est pas non plus, à ses yeux, une mesure pertinente.

"Lors de mon premier échange avec Maggie De Block, je n'ai pas eu l'impression que son chef de cabinet l'avait bien informée". Marc Van Ranst

Au début de la pandémie, Marc van Ranst a estimé que "le sens de l'urgence n'y était pas", admettant avoir lui-même pensé que la crise ne durerait que dix semaines "comme pour toute épidémie de grippe". Le 8 février, la Chine achève toutefois la construction d'un nouvel hôpital à Wuhan. "Vous ne faites pas cela pour 2000 cas! Ça donnait à réfléchir." "Et lors de mon premier échange avec (l'ancienne ministre de la Santé) Maggie De Block, je n'ai pas eu l'impression que son chef de cabinet l'avait bien informée".