Certains jeunes seraient-ils des tire-au-flanc?

Les secteurs industriels sont davantage touchés que les services , sans qu’une explication ne soit avancée par Securex. Par contre, et contrairement à une idée reçue, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes à recourir au congé maladie sans être malade.

Pour ceux qui souffrent de trajets domicile-travail pénibles ou qui ont du mal à combiner travail et vie privée, il y a les horaires flexibles ou le télétravail. Pour un mariage ou un décès, on peut demander un "petit chômage". Dans ce cas, le travailleur conserve son salaire.

Souvent, une question de confiance

D’après Securex, il est toujours préférable de parler avec son supérieur hiérarchique, une personne de confiance en interne ou le service externe de prévention et de protection au travail. Un employeur peut également aller plus loin que ce que la loi prévoit, par exemple en offrant un soutien après un événement traumatisant ou en faisant garder les enfants malades à la maison.

Parfois le problème est plus profond . Dans 7% des cas, le manque de motivation ou de reconnaissance au travail, et dans 6% des cas, le refus d’accorder un congé sont avancés comme motif d’une déclaration de maladie sans être malade.

Le travailleur qui se sent en confiance avec sa hiérarchie sera, lui aussi, moins enclin à ce type d’absentéisme. On peut aussi inverser les choses et dire qu’un travailleur qui se déclare malade pour de mauvaises raisons gagnera plus difficilement la confiance du management.