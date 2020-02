Ces mandataires qui gagnent plus qu'un Premier ministre

La liste des mandats politiques pour 2018 est publiée. Comme d'habitude, on y retrouve les mauvais élèves, qui n'ont pas communiqué leurs données. On voit aussi que 39 mandataires déclarent une rémunération supérieure à celle d'un Premier ministre.

La Cour des comptes a publié les déclarations de mandats pour l'année 2018 . Attendue habituellement à la mi-août, la mise à jour a été retardée de six mois. Par contre, cette fois des précisions de rémunérations sont ajoutées. De nouveaux types de "mandataires" font aussi leur apparition dans le relevé. Il s'agit notamment de collaborateurs de ministres, par exemple, et autres fonctions pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts.

Qui a fauté? Au total, 186 mandataires, dont 43 en Région bruxelloise, n'ont pas respecté leur obligation de déclarer leurs mandats auprès de la Cour des comptes, d'après Cumuleo. Le député bruxellois Ibrahim Dönmez (PS), l'ancien bourgmestre et président du conseil communal de Braine-le-Comte Jean-Jacques Flahaux (MR) ou encore le président du CPAS de Namur Philippe Noël (Ecolo) figurent parmi ceux qui n'ont pas produit leurs mandats. Il y a aussi ceux qui n'ont pas rendu leurs déclarations de patrimoine: les échevins Abdellah Achaoui (PS, Molenbeek) et Fabian Maingain (DéFI, Bruxelles) ainsi que la bourgmestre de Saint-Nicolas, en province de Liège, Valérie Maes (PS). Certains mandataires figurent sur les deux listes: le bourgmestre d'Aywaille Thierry Carpentier (MR) et l'échevin molenbeekois et ancien député bruxellois Amet Gjanaj (PS).