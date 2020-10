Dès qu’on ouvre les yeux en effet, on se trouve face à une cohabitation inévitable entre ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, la permanence est indissociable de l’évolution.

Votre entreprise est-elle la même qu’il y a un an? Vous allez me répondre: évidemment que non! Il y a eu l’arrivée d’un nouveau contrôleur de gestion, le remplacement d’une machine devenue irréparable ou encore le basculement pour beaucoup dans le télétravail.

De toute évidence, votre entreprise n’est pas la même qu’il y a un an et ce qui a changé est facilement observable.

Mais en quoi est-elle restée la même qu’il y a un an? Probablement que son système de valeurs est dans les grandes lignes resté le même, tout comme sa culture, son image de marque ou sa réputation auprès des fournisseurs. Ce qui n’a pas changé est de l’ordre de l’"id-entité", de la partie de l’entité qui reste la même (idem). La réponse est plus floue, ce qui n’est pas une surprise, car on touche ici à l’"essentiel".

Poser la question du changement c’est donc poser en même temps la question de l’identité et de l’essence, autrement dit, c’est aussi poser la question bien plus ardue de ce qui ne change pas.

L’essence d’une chose est ce qu’on ne peut enlever à la chose sans perdre la chose. Aristote donne l’exemple d’un homme barbu. Si on le rase, il reste un homme, la barbe ne fait donc pas partie de l’essence de l’homme. Par contre si on lui enlève la faculté de penser, ce n’est plus un être humain. Penser est "essentiel" à l’homme. Tout comme "souffler" est essentiel au vent. Sinon, on pourrait se demander ce que fait le vent quand il ne souffle pas!

Même si ni l’une ni l’autre n’existe, une montagne d’or est imaginable, alors qu’une montagne sans sommet ne l’est pas. Car l’essence d’une montagne est précisément de culminer, peu importe par contre le matériau dont elle est constituée.

Ce qui est vrai pour une entreprise est vrai pour les individus. En quoi êtes-vous le ou la même que celui ou celle que vous étiez lorsque vous aviez 15 ans? Les différences sont visibles, mais comment mettre des mots sur ce qui en vous n'a pas évolué? Quelle partie de vous a subsisté dans le passage de l'adolescence à l'âge adulte? C'est beaucoup plus difficile à qualifier et cela conduit souvent à un paradoxe. Quand on dit à une personne plus vue depuis longtemps "toi, tu n'as vraiment pas changé!", n'est-ce pas en général parce que l'on a remarqué du changement!

Le spectacle du changement

Tout cela n'est pas si étonnant. C'est vrai pour un arbre, pour un club de football, pour une université ou évidemment pour un journal. En quoi L'Echo lu aujourd'hui sur une tablette est-il le même que le quotidien qui portait (presque) le même nom que vos grands-parents tenaient entre leurs mains il y a cinquante ans?

On peut changer les choses, et on peut changer la manière de voir les choses. Ce sont deux changements bien différents. Tant le non-changement que le changement à 100% sont impossibles.

Dans une évolution, une partie immobile côtoiera donc toujours une partie en mouvement. C’est même grâce à la première qu’on peut voir la seconde, car un changement est inobservable si l’on ne dispose pas d’un point fixe. Pour pouvoir repérer quelque chose, il faut d’abord avoir un repère!

Là où cela se complique, c’est quand il nous est demandé de changer de…repère! Car on peut changer les choses, et on peut changer la manière de voir les choses. Ce sont deux changements bien différents. L’un est possible sans l’autre, l’autre est possible sans l’un.

Remplacer les voitures à essence par des voitures électriques peut se faire sans changer en rien les idées que l’on a à propos du trafic automobile, de la mobilité ou de la sécurité routière.

Le choc créé par Copernic en expliquant que la Terre n’était pas au centre de l’univers n’a par contre pas eu la moindre conséquence sur les planètes qui tournent aujourd’hui exactement comme avant.

Changer, c’est changer deux fois

Appelons le premier "changement de la réalité". Il est progressif et prend du temps.

Appelons le deuxième "changement de la perception". Il est discontinu et, quand il se produit, dure un instant. L’un est possible sans l’autre, l’autre est possible sans l’un, mais si le deuxième ne se produit pas, le premier est souvent décevant.

Si une entreprise souhaite que son personnel devienne bilingue, elle peut organiser des cours, sélectionner les abonnements, imposer le néerlandais lors de réunions… en un mot, travailler le quotidien, la réalité. Mais l’effort risque d’être vain. L’essentiel est de comprendre la perception qu’en a le personnel. Est-il convaincu qu’une seconde langue est indispensable à l’entreprise? C’est pourtant là le passage obligé, la condition sine qua non. Et pour réussir à convaincre de cela, peut-être que la personne la plus adéquate ne connaît même pas le néerlandais! Ce qui montre à quel point les deux niveaux de changement sont bien distincts.

Le vrai changement est nécessairement double. Un homme politique qui a subi une grosse défaite ne peut revenir au-devant de l’actualité qu’après un double travail. Il doit "traverser le désert" et "faire son deuil". La première métaphore qualifie la période où le politicien se retire, ce temps peut être long et permet d’analyser les raisons de l’échec et de modifier certaines choses en conséquence. La seconde métaphore qualifie l’instant où tout à coup un nouvel avenir apparaît possible, l’échec est toujours là, mais il n’est subitement plus un handicap pour penser au futur.

Les thérapeutes systémistes de Palo Alto ont analysé les différences et les liens entre changement de réalité et changement de perception, qualifiés respectivement de type 1 et type 2.

Le changement de type 1 se produit à l’intérieur d’un système qui, en tant que tel, reste le même. S’il en modifie les éléments, il en respecte néanmoins les règles. Des mécanismes de rétroaction protègent le système, le renforcent même et le ramènent à l’équilibre. Ce qui se traduit par le célèbre "Plus cela change, plus c'est la même chose!" Plus un restaurateur change sa carte, plus il se muscle dans une posture de restaurateur, autrement dit moins il change!

Le changement de type 2 par contre en arrive à changer les règles de transformation du système. Il passe nécessairement par une illumination soudaine et par une nouvelle représentation de la réalité. S’il apparaît parfois "illogique", c’est qu’il est observé à la lumière d’un changement de type 1.