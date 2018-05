Chaos social: le point sur les perturbations

Le point à 7h30

Stib:

> Les métros 1 et 5 roulent (+ navette entre Simonis et De Brouckère)

> Les trams 3, 4, 7, 51, 82, 92 et 94 roulent (+ navettes de Wand (3-7) et Forêt (94))

> Les bus 15, 21, 29, 34, 46, 71, 87 et 95 roulent.

Les attestations de perturbation, c'est ici.

SNCB:

Tous les trains roulent, pas d'impact de la manifestation sur le réseau de la SNCB.

TEC:

> Hainaut: les régions du Centre et du Borinage sont les plus problématiques avec entre 20 et 40% de services assurés

> Liège-Verviers: 30% des services assurés

> Brabant-wallon: 66% des parcours sont assurés

> Charleroi: seuls deux métros circulent sur la ligne M3 et à peine 10% de bus circulent

De Lijn:

La circulation est également problématique tant dans les villes que sur les lignes régionales. Pour mieux desservir les tronçons importants, la société flamande teste ce mercredi un système demandant aux chauffeurs volontaires d'effectuer avant tout les trajets prioritaires.