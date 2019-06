Chaque adresse belge a désormais sa cote de mobilité

En entrant une adresse belge dans le système développé par Stoomlink, on obtient une grille de score d’accessibilité entre ce lieu et les différents endroits de Belgique via les transports publics. "Après quelques minutes d’utilisation, de très nettes disparités apparaissent entre les régions (la Flandre étant globalement mieux desservie que la Wallonie) mais surtout entre les grandes villes et les banlieues, qui affichent un mobiscore très vite dans le rouge dès qu’on quitte le centre-ville", indique-t-on chez Stoomlink. Depuis Bruxelles, le Brabant wallon est par exemple très mal desservi par les transports en commun. Disponible sur navigateur internet à partir de 6 heures ce jeudi matin, le score ne tient par contre pas encore compte de la voiture ni des parcours à vélo.