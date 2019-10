Charleroi, une ville de plus en plus universitaire

Derrière le logo qui ne peut s’afficher avec le nom "université" pour des raisons légales (la loi interdit de créer de nouvelles universités), on retrouve quatre acteurs du monde de l’enseignement implantés dans la ville depuis plusieurs années: l’ULB, l’UMons, la Haute école provinciale Condorcet et l’Université ouverte. Fruit du décret paysage de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce consortium a mis en commun ses structures locales voici deux ans afin de créer un véritable campus universitaire dédié aux sciences avec à terme une force de frappe de 10.000 étudiants.

Rendez-vous manqué en 1968

À l’échelon en dessous, au niveau des villes "mid-size" ayant une population un peu plus petite que Charleroi, une seule parmi les 13 villes de 190 à 200.000 habitants n’a pas d’université propre . Bref, si la stratégie de ne pas développer une université propre à Charleroi a probablement du sens dans le contexte belge francophone et au vu de la densité de population en Belgique, elle ne coule pas de source au niveau européen.

La raison est partiellement historique. Il faut remonter au Walen Buiten de 1968. Expulsée de Leuven, l’UCL cherchait un point de chute. Parmi les hypothèses, il y avait Charleroi, où les terrains en friche ne manquaient pas. Ce rendez-vous fut manqué et il pèse depuis toujours sur la prospérité de la ville avec ce que certains appellent une fuite des cerveaux. Les jeunes partent faire leurs études universitaires ailleurs et ne reviennent pas à Charleroi.

Mais au-delà de l’exode d’une partie des jeunes carolos, les quatre acteurs de CampusUCharleroi estiment que cette absence d’université a un impact sur le niveau de formation. "À Charleroi, seulement 16,09% de la population dispose d’un diplôme de l’enseignement supérieur alors que la moyenne est de 26% en Wallonie, 28% en Flandre et 35% à Bruxelles". Ce pôle universitaire entend donc corriger cette lacune. Et à écouter Michel Coulon, directeur du pôle ULB à Charleroi, les premiers résultats sont encourageants. "Il est important de proposer une offre de proximité pour toucher les jeunes, pointe-t-il. Deux bacheliers (un en sciences humaines et sociales, et un autre en sciences biologiques) ont été lancés à la rentrée 2018. Un autre en sciences de l’ingénieur civil a été lancé à l’occasion de cette rentrée académique. Nous avons au total une centaine d’inscrits en première année. C’est un cycle à chaque fois de trois ans qui est proposé ici. C’est la preuve que cette offre de proximité marche. L’année prochaine, ce sera un master en informatique qui sera lancé en collaboration avec l’UNamur. Pour préparer le lancement de ce master, nous avons demandé à la haute école Condorcet d’organiser son bachelier en informatique dans la perspective de ce master. Nous n’avons pas le nom d’université mais en pratique, c’est le cas", argumente Michel Coulon.