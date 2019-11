"Charles Michel a clairement lancé une nouvelle génération au MR"

Quinze ans environ qu’ils occupaient des fonctions de premier plan en Belgique. Alors forcément, leur départ, ce 1er décembre, ne laissera pas indifférent. Et ce, même si Charles Michel et Didier Reynders resteront actifs au sein du parti, mais en défendant leurs idéaux à l’Europe.

À droite, on vante un MR désormais "enraciné dans le fonctionnement de l’État" comme héritage, animé d’un "libéralisme de maturité", ajoute le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke. Même dans les rangs de la N-VA, on ne se dit pas insensible à ce que les deux hommes laissent derrière eux, soulignant que "c’était quand même deux messieurs – certes l’un plus sur notre ligne, l’autre plus à gauche et idéologique. Une relation avait pu se construire. C’est dommage qu’ils s’en aillent aujourd’hui".