Charles Michel veut faire toute la lumière sur le dossier des fonds libyens

Charles Michel a demandé aux Finances et aux Affaires étrangères de lui fournir un rapport sur les contacts, initiatives et décisions pris dans le dossier des fonds libyens. C'est ce qu'il a annoncé ce jeudi à la Chambre en réponse aux questions de l'opposition. Il le transmettra au parlement.

Cinq ministres des Finances auditionnés

En matinée, mercredi, apprenant que ce dernier ne voulait plus se présenter à eux, certains députés, dont Georges Gilkinet (Ecolo) et Ahmed Laaouej (PS), ont menacé de réclamer la tenue d’une commission d’enquête parlementaire pour le forcer à venir. In fine, dans le courant de l’après-midi, l’ancien patron de la Trésorerie a revu sa position, acceptant de venir témoigner à nouveau, mais à huis clos, cette fois. Les avocats du prince Laurent, le bâtonnier Pierre Legros et Robert Wtterwulghe viendront également éclairer la lanterne des députés.

La réponse du prince Laurent

Le moins que l’on puisse écrire est que cette lettre envoyée en 2012 par Didier Reynders à son homologue libyen passe plutôt mal, surtout du côté des avocats du prince Laurent. Pour mémoire, le frère du roi Philippe se bat pour récupérer une cinquantaine de millions que la Libye doit verser à l’ASBL du prince en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles. Dans ce courrier, Didier Reynders évoque, dans le même paragraphe, le remboursement des montants dus à des sociétés belges et la possibilité de dégeler une partie des fonds bloqués sur des comptes en Belgique. Si le ministre ne fait pas lui-même de lien, difficile de ne pas en voir un. " Le ministre met sur le même pied la libération des fonds et le remboursement des sociétés belges ", nous a expliqué Georges Gilkinet.

Au cours d’un échange de mails daté du 18 janvier dernier, le cabinet du Premier ministre avait certifié à l’avocat du prince qu’il ne disposait d’aucune information "me permettant de confirmer les propos que vous tenez concernant une intervention éventuelle d’un ministre ayant potentiellement permis à des créanciers belges de recouvrer tout ou partie de créances". Et patatras, moins d’un mois plus tard, Didier Reynders confirme qu’il est bel et bien intervenu. Ce qu’il n’avait par ailleurs jamais nié. "Ce courrier signifie que le levier de la Belgique a été exercé vis-à-vis d’entreprises belges, ce qui rend le refus de le faire vis-à-vis de l’ASBL du prince Laurent encore plus choquant", nous a encore expliqué Laurent Arnauts.