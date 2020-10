"Chère" clause de non-concurrence!

La loi stipule notamment que la clause de non-concurrence porte sur des activités similaires, pas nécessairement identiques, et vise la "possibilité" de porter préjudice, même si aucun préjudice n'est constaté. Passer outre peut coûter très cher...

Aucun employeur n’aime ne fut-ce que l’idée qu’un de ses travailleurs le quitte pour se mettre au service d’un concurrent en emportant le savoir-faire acquis chez lui et toutes autres connaissances qui demeurent inscrites dans sa mémoire.

"La loi prévoit clairement les conditions de validité d’une clause de non-concurrence: durée, activité concernée, champ d’application territorial et indemnisation pour l’engagement de non-concurrence."

Une démission suivie d’une nouvelle activité

Un directeur d’une société de bourse, chargé de la gestion discrétionnaire des fonds des clients de son employeur, démissionna et négocia un départ rapide de l’entreprise.

Celle-ci lui rappela alors l’existence de la clause de non-concurrence de son contrat et peu de temps après, l’intéressé demanda le paiement de l’indemnité de non-concurrence (50.000 euros) .

Deux mois plus tard, l’ancien employeur ayant appris que le travailleur avait entrepris une activité apparemment similaire en association avec une autre société de bourse réclama le remboursement de l’indemnité multipliée par deux et ce, tant à lui qu’à la société de bourse avec laquelle il collaborait.

Que prévoit la loi?

La loi prévoit clairement les conditions de validité d’une clause de non-concurrence: durée, activité concernée, champ d’application territorial et indemnisation pour l’engagement de non-concurrence et elle vise la possibilité de porter préjudice à l’entreprise qu’on quitte ainsi que l’exercice d’activités similaires pour compte d’un concurrent. Les mots choisis expriment ce que le législateur a voulu.

Pour que la concurrence soit possible, il faut nécessairement, dit la cour, que les activités des deux entreprises soient similaires et que celles exercées par le travailleur pour l’entreprise concurrente soient similaires à celles exercées auparavant.

Une double similitude

Le cadre et sa nouvelle partenaire de bourse se défendaient en contestant l’existence de ces deux similitudes.

La cour ne les suivit pas, considérant que les deux activités étaient de la gestion de fortune même si les modalités d’exercice étaient différentes: gestion discrétionnaire et conseil en investissements pour l’une et uniquement conseil en investissements pour l’autre. Peu importe pour la cour; les deux sociétés s’adressent à la même clientèle avec un même objectif et elles sont concurrentes.