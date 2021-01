Christian De Valkeneer prend la route du tribunal de première instance de Namur

Après Bruxelles, Charleroi et Liège, Christian De Valkeneer ira promener son célèbre noeud papillon à Namur, une ville et une juridiction où, a priori, il devrait achever sa carrière.

Agé de soixante ans, Christian De Valkeneer a d'abord été avocat à Bruxelles – d'où il est originaire et où il vit – pendant près de cinq ans avant d'être nommé substitut auprès de l'auditeur militaire. De là, il passera au parquet de Bruxelles comme substitut avant de travailler comme conseiller Intérieur et Justice auprès des Premiers ministres Wilfried Martens et Jean-Luc Dehaene. "C'était une période fort intéressante, j'en ai appris beaucoup sur les rouages de l'État et sur la façon dont fonctionne le gouvernement". Après ce passage dans des cabinets, en 1995, il a été nommé juge d'instruction.