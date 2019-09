Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot condamnés à 23 ans de prison

Christian Van Eyken et Sylvia B. sont condamnés à 23 ans de prison pour assassinat. Marc Dellea, premier époux de Sylvia Boigelot, avait été retrouvé mort dans son appartement en juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu ce mardi l'ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et l'épouse de celui-ci, Sylvia Boigelot, coupables de l'assassinat du premier époux de cette dernière, Marc Dellea. Il les a condamnés chacun à 23 ans de prison.

L'ancien député Christian Van Eyken et son épouse Sylvia Boigelot étaient poursuivis devant le tribunal pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea.

Les faits

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia Boigelot, épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia Boigelot. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu'il était député au Parlement flamand et tous deux entretenaient une relation amoureuse.