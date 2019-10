Christine Defraigne, candidate à la présidence du MR?

Christine Defraigne a déjà fait parler d'elle dans ce contexte. L'ex-présidente du Sénat plaide depuis longtemps pour un repositionnement plus "social" du parti bleu et sa candidature serait donc logique.

Mais dans un courrier de l'échevine liégeoise adressé à son parti et qui avait "fuité" sur Twitter, elle s'inquiétait récemment que son éventuelle candidature ne soit pas recevable . Une règle voudrait que seuls les membres du Comité général du parti puissent faire acte de candidature. Le parti avait quelque peut rassuré : Richard Miller et François-Xavier de Donnéa, qui président respectivement le Bureau électoral et le conseil de conciliation et d'arbitrage du parti avaient affirmé qu'"aucune candidature n'est rejetée a priori. Toute ambiguïté sera analysée par le Conseil du Mouvement Réformateur qui se réunira le lundi 14 octobre avec pour mission de statuer à la majorité simple sur la recevabilité de chacune des candidatures".

Vers un 2e tour?

Cela porterait donc à au moins quatre le nombre de postulants à la succession de Charles Michel. Plus il y a de candidats, plus les possibilités de voir un deuxième tour dans cette élection augmentent. En effet, le vainqueur doit remporter la majorité absolue des voix. Or, plus il y a plusieurs candidats, moins il y a donc de chance que l'un d'eux recueille plus de la moitié des suffrages. Si aucun ne dépasse les 50%, les deux premiers seront départagés dans les 30 jours par un deuxième tour.