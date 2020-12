Christine Mattheeuws met fin à sa présidence du SNI

'Le SNI a pu peser sur nombre de décisions au profit des PME et indépendants, et je suis fière d'y avoir contribué."

"Pendant toutes ses années, je me suis engagée avec passion et dévouement pour tous les indépendants. Je tiens à remercier sincèrement le SNI pour toutes les opportunités qui m'ont été offertes. Le Syndicat a pu peser sur nombre de décisions au profit des PME et indépendants, et je suis fière d'y avoir contribué", a déclaré Christine Mattheeuws dans un communiqué. Le conseil d'administration remercie la présidente du SNI pour "sa passion et sa force de persuasion" qui ont "permis au SNI de se développer encore davantage".