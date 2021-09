Chronique "Canal Nord-Sud"| Le secret le mieux gardé de la coalition Vivaldi

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L'Echo et De Tijd. Alain Narinx (L'Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux pensions.

Cher Alain,

As-tu dû chercher longtemps, Alain, pour trouver ce seul transfert de Bruxelles vers la Flandre? Mais tu as raison, la Banque nationale de Belgique a calculé qu’au niveau des pensions, il existait un transfert de 2,2 milliards d’euros, principalement de Bruxelles - pour plus de 2 milliards d’euros, et de Wallonie pour 194 millions d’euros - vers la Flandre.

Cela s’explique par le vieillissement de la population qui frappe plus vite le nord que le sud du pays. Résultat: la Flandre reçoit per capita plus que la moyenne nationale en matière de pensions. Pour Bruxelles, dont la population est beaucoup plus jeune, c’est l’inverse. Mais tu sais sans doute, Alain, que cette situation n’est que temporaire. À partir de 2040, ce transfert vers la Flandre s’assèchera à cause du vieillissement de la population bruxelloise.

Pourquoi le taux d’inactivité dans le sud du pays est-il tellement plus élevé qu’en Flandre?

En réalité, c’est un peu absurde d’isoler ce transfert de pensions, car si Bruxelles accueille - par exemple - 100.000 immigrés sans emploi, alors, selon le mode de calcul de la Banque nationale, le transfert de pensions de Bruxelles vers la Flandre augmentera encore. Alors que la vraie question est de savoir comment mettre les gens au travail pour payer ces pensions.

Nous n’y arriverons que si nous réussissons à augmenter le taux d’emploi à 80%, le Saint Graal de l’accord de gouvernement Vivaldi. Le taux de chômage élevé à Bruxelles et en Wallonie doit aussi nous inquiéter, car si la Flandre connaît un taux d’emploi de 75%, Bruxelles et la Wallonie atteignent respectivement tout juste un taux d’emploi de 61 et 64% parmi la population active.

Et, Alain, soyons clairs: cela n’a rien à voir avec le cliché du Wallon paresseux et du Flamand courageux, car c’est absurde. Mais la question peut et doit être posée: pourquoi le taux d’inactivité dans le sud du pays est-il tellement plus élevé qu’en Flandre? Selon toi, quelle en est la cause, Alain?

Si les plans de pension de Karine Lalieux (PS) ont clarifié une chose, c’est bien que le credo de la Vivaldi n’est pas "plus de gens au travail pendant plus longtemps.

Ta réponse à cette question est essentielle, Alain, car si nous voulons atteindre un taux d’emploi de 80% d’ici 2030, nous devrons, selon les calculs de Johan Van Gompel, économiste en chef de KBC, mettre chaque année au travail 64.000 Belges de plus. Ce n’est pas de la roupie de sansonnet, car au cours de la période 2001-2020, cette augmentation n’a pas dépassé 33.000 nouveaux travailleurs par an. Nous devrons donc faire deux fois mieux et la façon dont nous y arriverons est sans doute le secret le mieux gardé de la coalition Vivaldi.

Si les plans de pension de Karine Lalieux (PS) ont clarifié une chose, c’est bien que le credo de la Vivaldi n’est pas "plus de gens au travail pendant plus longtemps"! Et si Frank Vandenbroucke, qui a acquis une certaine réputation en tant que père spirituel de l’État-providence actif, vient avec une série de coaches pour "réactiver" l’armée d’inactifs, ce qui est le grand défi du moment, alors je crains que le gouvernement De Croo ne soit un gouvernement d’ajournement et non de relance.

Résultat: nous sommes à la traîne dans un monde qui tourne de plus en plus vite, avec des chiffres qui ne concordent pas et qui sont la preuve silencieuse de l’inefficacité de nos vieilles politiques usées.

La question est de savoir s’il y aura une vie pour le gouvernement De Croo lorsque la pandémie sera derrière nous. Quelle que soit la "Pax Vivaldi", aucun des sept partis de la majorité ne semble afficher suffisamment de courage politique pour oser prendre des mesures impopulaires. Mais en faisant peu ou rien, le gouvernement De Croo perd d’avance la bataille contre les extrêmes. Après toutes ces années passées à traîner rue de la Loi, je continue à m’étonner de ces mécanismes infernaux, où la majorité sait qu’elle perdra de toute façon.

J’ose encore me demander comment c’est possible. Est-ce parce que la Wallonie - qui vote à gauche - et la Flandre - qui vote à droite - doivent invariablement se réconcilier au sein d’un gouvernement fédéral et que cela ne fonctionne pas vraiment? Dans le pire des cas, on obtient des forces qui s’opposent, et dans le meilleur des cas, on se retrouve avec une politique faite de compromis: deux pas en avant et un pas en arrière. Résultat: nous sommes à la traîne dans un monde qui tourne de plus en plus vite, avec des chiffres qui ne concordent pas et qui sont la preuve silencieuse de l’inefficacité de nos vieilles politiques usées.