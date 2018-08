Cinq applis pour décrocher de son smartphone cet été

Regarder son smartphone est devenu un réflexe. Parfois une drogue. Ou un passe-temps. Etre branché sur son smartphone peut devenir une addiction. En Europe, les 35-44 ans utilisent leur téléphone pendant 78 minutes par jour. Et si on décrochait un peu pendant les vacances? Voici quelques conseils.

Selon une enquête américaine, en Europe,

les 16-24 ans passent en moyennes 168 minutes par jour sur leur smartphone;

passent en moyennes par jour sur leur smartphone; les 35-44 ans utilisent leur téléphone pendant 78 minutes ;

utilisent leur téléphone pendant ; les 55-64 ans y consacrent 30 minutes par jour.

Surprenant, non? Et si on décrochait pendant les vacances? Voici cinq applications qui vous permettront d'être moins accroc et de passer plus de temps avec vos proches...

Forest, l'écologique

Vous aimez les challenges? Téléchargez Forest. Le but: vous plantez une graine dans Forest. Pendant les 30 prochaines minutes, cette graine va petit à petit devenir un arbre. Cependant, si vous craquez et consultez les réseaux sociaux, votre arbre se desséchera.

"I Want To Break Free"

Ici, pas d’arbre, mais un moine bouddhiste qui vous attribue chaque jour une couleur en fonction du nombre de fois où vous avez consulté votre téléphone (vert, jaune ou rouge). Si vous parvenez à rester dans le vert au fil des jours et des semaines, vous êtes dans le bon !

Offtime, gare aux notifications

L'application vous donne la possibilité de bloquer les appels, les messages et les applications susceptibles de vous déconcentrer durant une durée déterminée. Mais vous pouvez cependant encoder des exceptions et laisser la baby-sitter vous appeler. Vos correspondants recevront un message demandant de vous rappeler plus tard et vous aurez un compte rendu des notifications manquées quand vous désactiverez l’application.

QualityTime, pour planifier

QualityTime est une application Android ludique, qui vous permet de contrôler et d’avoir des rapports en temps réel durant le temps que vous passez sur votre smartphone et vos applications préférées. Grâce à cette app, vous pouvez planifier des pauses, enregistrer des alertes et ainsi gérer l’utilisation de votre téléphone.

Flipd, l'intraitable

Flipd peut devenir votre bête noire. Car elle ira jusqu’à bloquer votre téléphone si vous ne respectez pas les horaires. De plus, l’écran de verrouillage sera remplacé par celui de l’application, vous empêchant d’avoir accès même à vos appels et messages. Bref, l’appli ne vous laisse plus aucun autre choix à part celui de suivre les heures fixées.

L'Echo, évidemment

N'oubliez cependant de rester (un peu) informé avec nous, sur lecho.be, nos réseaux sociaux et nos applications.