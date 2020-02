Cinq partis proposent d'allonger les congés de deuil

Délai insuffisant

"Il est évident que trois jours ne suffisent pas pour surmonter le choc du décès d’une personne aussi proche. Ce délai est à peine suffisant pour organiser les funérailles et entreprendre les démarches nécessaires en cas de décès", estime dans sa proposition la députée Catherine Fonck (cdH). Un constat partagé par Georges Gilkinet et Marie-Colline Leroy (Ecolo) pour lesquels "il est indubitable que les personnes endeuillées ont besoin de plus de jours pour se remettre et pour apprendre à surmonter la perte".