Claire Tillekaerts présidente du Conseil de régence de la Banque nationale

Le ministre des Finances Alexander De Croo (Open VLD) a décidé de mettre en avant la femme la plus haut placée de Flanders Investment & Trade.

Une réorganisation majeure a eu lieu à la Banque nationale. À la demande du ministre des Finances Alexander De Croo, la gestion de la banque centrale a été allégée et féminisée. Ainsi, un tiers des membres du Conseil de régence, l'équivalent du conseil d'administration d'une société classique, doivent être des femmes. Jusqu'à présent, une seule femme a siégé au Conseil de régence.

C'est donc Claire Tillekaerts, la femme à la tête de Flanders Investment & Trade, qui devient présidente du Conseil de régence. Elle a été nommée par Alexander De Croo ce lundi par décret royal. Jusqu'à présent, le gouverneur de la Banque nationale était également le président de l'institution, mais la réorganisation a modifié ces règles. Le conseil doit être présidé par une personne du sexe opposé et dont le rôle linguistique est identique à celui du président.

Parité linguistique

Comme le gouverneur Pierre Wunsch est francophone, le Conseil général a dû trouver une néerlandophone. Outre Tillekaerts, Marjan Maes (professeur et spécialiste des pensions à la KU Leuven) et Mia De Schamphelaere (auditeur à la Cour des comptes et ex-femme politique CD&V) étaient éligibles à la présidence. Tous deux deviendront également membres du Conseil de régence.