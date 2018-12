Climat: "La Flandre freine systématiquement les ambitions" (Marghem)

Le message des organisateurs de la Marche qui a réuni des dizaines de milliers de personnes, était notamment adressé à la classe politique. Les activistes reprochent à cette dernière "un manque de volonté et d'esprit de décision". La participation de la ministre Marghem a d'ailleurs suscité des commentaires.

Des propos qui n'ont pas plu au ministre flamand de l'Energie Bart Tommelein (Open Vld). "Un ministre doit gérer et non manifester. Un ministre qui manifeste néanmoins ne doit pas raconter des mensonges sur le dos de ses collègues", écrit-il sur Twitter. En outre, la Flandre réalise de bons scores en matière d'énergies solaire et éolienne, estime-t-il.