"Code jaune" pour la rentrée scolaire à travers tout le pays

"Sur base du dernier avis des experts du GEES et de la prise en compte de considérations épidémiologiques, pédagogiques et sociales, les Ministres de l'Éducation confirment l'application du code jaune pour la rentrée, à tous les niveaux (enseignement maternel, primaire, secondaire, enseignement artistique à horaire réduit, enseignement supérieur, promotion sociale), mais en imposant une vigilance accrue et quelques ajustements", communiquent les cabinets de la ministre Caroline Désir et du ministre flamand Ben Weyts.