Colruyt continue de chouchouter deux actionnaires à long terme

Dans son rapport annuel 2017-2018, il précise que ce montant est destiné à Korys et Sofina, à concurrence de 2,8 millions pour le premier et de 890.000 euros pour le second. Pourquoi cette prime à ces deux actionnaires-là? "Le conseil d’administration estime que la stabilité et la continuité de l’actionnariat de référence des personnes morales Korys et Sofina revêtent une importance capitale dans la politique commune durable menée à l’égard de la société", peut-on lire dans le rapport.