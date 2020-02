Combien coûte l'immobilier dans votre commune?

L'année 2019 a été celle de tous les records pour le marché immobilier. Les prix ont continué de croître, avec toutefois des disparités plus ou moins fortes dans les différentes régions du pays. Découvrez le prix des biens dans votre commune grâce à notre carte interactive!

Les prix de l'immobilier ont continué de grimper en 2019 en Belgique. Une maison coûte en moyenne 262.196 euros, soit 4,2% plus cher qu'en 2018, indiquent les notaires dans leur dernier baromètre. Le prix des appartements a également augmenté l'an dernier de 4% à 228.566 euros en moyenne. L'évolution des prix varie toutefois d'une Région à l'autre et même d'une commune à l'autre au sein de ces Régions.

1) Bruxelles

La hausse des prix a été plus marquée en Région bruxelloise que dans les deux autres Régions du pays. Le prix des maisons y a grimpé de 5,5% entre 2018 et 2019, pour s'établir en moyenne à 478.603 euros. Celui des appartements a connu une croissance encore plus forte: +5,7% en un an, pour un prix d'achat de 253.540 euros en moyenne.

Guide Immobilier Samedi 29/2, gratuit avec L'Echo L'ultime check-list pour acheter votre habitation → 20 questions à vous poser lorsque vous devez propriétaire Cliquez ici pour un aperçu du Guide Immobilier >

C'est à Ixelles pour les maisons et à Uccle pour les appartements que les hausses ont été les plus fortes, avec respectivement +22% et +17,7% en un an. Le prix médian d'une maison à Ixelles s'élève à 772.442 euros, de l'autre côté du spectre on retrouve Molenbeek-Saint-Jean, avec des maisons au prix médian de 299.667 euros.

Le prix médian d'un appartement en Région bruxelloise varie de 331.174 euros à Uccle à 175.155 euros à Anderlecht.

2) Wallonie

772.442 euros C'est le prix médian d'une maison à Ixelles, la commune la plus chère du pays pour ce type de bien.

L'augmentation des prix en Région wallonne a été moins marquée que dans la capitale. Le prix des maisons a progressé de 3,7% à 196.335 euros en moyenne et celui des appartements de 2% à 177.799 euros entre 2018 et 2019.

C'est toujours dans la commune de Lasne en Brabant wallon qu'une maison coûte le plus cher en Wallonie, avec un prix médian de 557.621 euros. Les maisons les moins chères se trouvent, elles, à Varoinval en province de Namur (103.051 euros, prix médian).

Les appartements s'échangent à Waterloo au prix médian de 316.737 euros. Il s'agit de la commune la plus chère pour ce type de bien en Région wallonne. À l'autre bout de l'échelle, le prix médian d'un appartement s'élève à 103.051 euros à Charleroi.

3) Flandre

Le prix moyen des appartements a plus fortement augmenté que celui des maisons en Région flamande entre 2018 et 2019, avec des hausses respectives de +3,8% et +3,6%, pour des prix moyens de 232.630 euros et 287.353 euros.

La commune la plus chère au nord du pays en termes de maisons est sans surprise Laethem-Saint-Martin, en province de Flandre-Orientale, avec un prix médian de 626.336 euros. La moins chère est Messines, avec des maisons au prix médian de 155.941 euros.