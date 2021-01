Comité de concertation: le seul assouplissement? Les auto-écoles

Finalement, une mesure a quand même été prise, annonce la VRT: les auto-écoles, qui avaient pu reprendre partiellement leurs activités en décembre pour les deux-roues, les camions et les bus, vont pouvoir reprendre les cours et examens pour les permis voitures. Pour le reste, il faudra attendre jusqu'au 22 janvier au moins - date prévue pour le prochain Comité de concertation.

C’est que les indicateurs, s’ils vont dans le bon sens, sont encore loin des seuils que la Belgique s’est fixés pour envisager un relâchement. Les chiffres de ce vendredi indiquent une moyenne de 1.664 nouvelles contaminations par jour. La baisse se poursuit, mais n’est plus que de 2% par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction du virus est de 0,91. En moyenne, 131 patients sont encore admis chaque jour à l’hôpital. Et le Covid-19 provoque encore 64 morts par jour. Or, pour assouplir, il faut tomber sous les 75 hospitalisations quotidiennes durant au moins sept jours consécutifs, compter moins de 800 nouveaux cas par jour durant au moins trois semaines, enregistrer un recul de ces deux indicateurs, et afficher un ratio de positivité inférieur à 3%. On en est donc loin.