Comment gérer les e-mails professionnels d'un travailleur qui a quitté l'entreprise?

L’Autorité de protection des données (APD) durcit les conditions pour conserver et accéder à la boîte e-mail professionnelle d’un travailleur sorti de service. Cette décision n’est évidemment pas sans conséquence pour les employeurs belges.

L’APD (Autorité de protection des données), qui est l’Autorité belge qui veille au respect des principes fondamentaux de la protection des données qui découlent notamment du RGPD, a, par une décision du 29 septembre 2020, décidé d’imposer une amende administrative de 15.000 EUR à une société en raison du fait qu’elle n’avait pas immédiatement clôturé les adresses e-mails de certains de ses collaborateurs (contenant leurs nom et prénom) au moment de la cessation de la collaboration.

Selon la chambre contentieuse de l’APD, l’absence de clôture de ces adresses e-mails constitue une violation des principes fondamentaux du RGPD, et plus particulièrement des principes de licéité, de finalité, de traitement minimal et de conservation raisonnable dans le temps des données à caractère personnel.