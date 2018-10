"Comment l'Espagne ose-t-elle punir un élu flamand?" (Ernest Maragall)

Les tensions diplomatiques entre l'Espagne et la Flandre sont loin d'être retombées. Le ministre catalan des Affaires étrangères, Ernest Maragall , a évoqué cette question épineuse avec le ministre-président flamand, Geert Bourgeois (N-VA), lors d'une rencontre bilatérale ce vendredi à Bruxelles .

"Incident diplomatique grave"

En cause, une lettre envoyée à l'ancienne présidente du parlement catalan, Carme Forcadell, en prison, dans laquelle Jan Peumans affirme que "le gouvernement central en Espagne ne remplit pas les critères d'une Union européenne démocratique et moderne" en raison de l'emprisonnement des indépendantistes catalans.

Le Premier ministre Charles Michel (MR) était intervenu lors de son arrivée au sommet européen pour nier "tout conflit diplomatique avec l'Espagne", estimant que "c'est d'abord à l'Espagne et à la Flandre de régler leur différend".

"Nous ne tomberons pas dans le piège"

La Catalogne, l'une des régions les plus riches d'Espagne, ne compte pas suivre la décision du gouvernement espagnol.

"Je viens de rencontrer le président Bourgeois. Nous avons une relation très positive et nous avons décidé de travailler ensemble. Nous ne tomberons pas dans le piège tendu par le ministre espagnol des Affaires étrangères", affirme Ernest Maragall. Le ministre catalan et Geert Bourgeois ont prévu de mettre à jour l'accord de coopération existant entre la Catalogne et la Flandre. Une visite du ministre-président flamand dans la région espagnole serait aussi prévue.