Comment le cdH va solder le passif de Benoît Lutgen

Le changement à la tête du cdH ouvre le jeu politique pour le parti qui avait posé une série d'exclusives ces derniers mois.

On peut a priori parler d’un coup de tonnerre dans le paysage politique francophone. La démission inattendue de Benoît Lutgen à la présidence du cdH, à quelques mois de la mère de toutes les élections, risque de bousculer l’échiquier politique où le cdH, à travers son président démissionnaire, avait crispé l’ambiance entre présidents de partis à travers une série d’exclusives vis-à-vis du PS ou en refusant de parler avec la N-VA.

La décision s’est précipitée mardi soir lors d’un comité restreint du parti. "Le geste que Benoît a posé va dans l’intérêt du parti", témoigne un cadre du cdH qui évoque un moment "d’émotion" lors de l’annonce faite en interne. "A travers son départ, Benoît va permettre au futur président de gérer le plan de campagne et les futures négociations en vue de former un gouvernement sans qu’un changement à la tête du parti ne vienne tout perturber. On bouscule l’idée que certains espéraient nous voir incapables de rebondir. Nous sommes capables de poser des actes."

Mais derrière cet acte, impossible de ne pas voir derrière la sortie de Benoît Lutgen une réaction instinctive de "survie" pour un parti malmené à Bruxelles où il est quasi sous le seuil d’éligibilité et dans une situation délicate en Wallonie. Le timing de cette annonce surprend d’ailleurs le politologue Pascal Delwit de l’ULB. "Tant sur la forme que sur le fond, c’est effectivement surprenant. Partir au lendemain des élections communales et provinciales qui ont été assez mauvaises pour le cdH et à la veille des élections fédérales où les perspectives pour les humanistes sont difficiles donne l’image du capitaine qui quitte le navire avant le naufrage. Je suis surpris par le moment choisi pour annoncer ce départ, car cela va obliger son parti à tenir une élection dans un délai assez rapide pour désigner un nouveau leader."

Au-delà de la question du timing, Pascal Delwit revient sur une série d’actes posés par Benoît Lutgen ces 5 dernières années et "pour lesquels il ne demandera finalement pas l’avis des électeurs". En 2014 par exemple, dans la foulée des élections, Benoît Lutgen a négocié avec les libéraux et la N-VA en vue de former un gouvernement fédéral. "Il a par la suite fermé la porte aux discussions et dans la foulée, il a formé rapidement des gouvernements en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles." L’autre moment fort dans la vie politique récente de Benoît Lutgen nous replonge dans la moiteur de juin 2017 et la motion de méfiance constructive à l’égard du PS en Wallonie et à Bruxelles. Si le coup de Benoît Lutgen a fonctionné dans le sud du pays avec la mise en place d’un gouvernement MR-cdH, à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles, le cdH a loupé son opération.

L’heure de la remontada pour le cdH?