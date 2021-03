Comment réduire l'incertitude liée aux permis de bâtir?

On le sait suffisamment, les acteurs économiques n’aiment pas l’imprévisibilité. Dans le secteur du développement immobilier, une des sources majeures d’incertitude concerne l’obtention des permis nécessaires à la réalisation des projets. Les raisons en sont multiples: le degré général de certaines règles pouvant être interprétées dans des sens divers, la multitude des "couches" réglementaires parfois contradictoires, la marge d’appréciation des autorités, les mécanismes de participation du public, etc.

Des réformes ont été adoptées récemment afin de pallier certaines sources d’imprévisibilité : instauration de délais de rigueur dans les procédures, organisation de réunions préalables au dépôt des demandes de permis avec les autorités, nouveaux instruments planologiques, etc. Mais une des sources d’incertitude demeure la possibilité de recours contre les permis . Aujourd'hui, rares sont devenus les projets d’envergure qui ne suscitent pas d’opposition.

Trop longs recours

La procédure "ordinaire" est le recours en annulation . Elle ne requiert pas l’existence d’une situation d’urgence. Elle dure généralement 2 à 3 ans. Dans cet intervalle, le bénéficiaire du permis est, en théorie, libre de mettre en œuvre son permis et de construire. Mais il court le risque que son permis soit annulé, à l’issue de la procédure contentieuse. En cas d’annulation, les constructions sont en état d’infraction et c’est l’ensemble des investissements qui est mis en péril.

Le recours en annulation peut être doublé d’une demande en suspension , lorsque le plaignant peut faire état d’une situation d’urgence. La demande en suspension sera traitée plus promptement, dans un délai moyen de 4 à 6 mois.

On ne peut néanmoins exclure qu’un permis qui aura échappé à la suspension dans les 4 à 6 mois puisse être ensuite annulé dans les 2 à 3 ans. Des promoteurs immobiliers ont récemment été confrontés à une telle situation: leur permis a été annulé à l'issue d'une procédure de plusieurs années (une partie des travaux était achevée), alors qu’un recours en suspension avait été formé et rejeté en début de chantier. Si de telles situations sont exceptionnelles, leurs conséquences à l’échelle d’un projet peuvent être désastreuses et entachent la confiance de ceux qui les portent.