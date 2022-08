Comment savoir si votre pension sera impactée par la réforme?

Dès que le texte définitif de la législation sera publié au Moniteur belge,

- la nouvelle législation sera automatiquement appliquée à votre future pension

- les sites du Service fédéral des pensions et mypension.be seront adaptés le plus rapidement possible pour que vous puissiez vérifier ce que ces décisions signifient pour vous. Ce site se base en effet sur vos données de carrière réelles et sur la législation en vigueur, pour vous fournir une estimation correcte et la plus précise possible.

- les actualités seront reprises sur reformedespensions.be.