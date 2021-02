Onze mois de pandémie et de nombreuses critiques à propos de la gestion de cette crise, certaines abusives, mais d’autres justifiées.

Opaque, erratique, incohérent, amateur, contradictoire, non professionnel, désorganisé sont des épithètes prononcées souvent à-propos.

Vue en plein écran Par Michel Judkiewicz, ingénieur civil et membre de l'Académie Royale. ©doc

Peu de protagonistes décisionnels se sont montrés concernés par un sentiment de responsabilité ou de regret, mais ils ont plutôt développé une argumentation centrée sur des boucs émissaires, des dysfonctionnements, voire des comparaisons à d’autres pays qui auraient fait moins bien. Pourtant, ne pas avouer qu’on ne sait pas, qu’on s’est trompé ou qu’on est en difficulté constitue un grand péril en situation de crise.

Une fronde ici et là

L’immunité collective sera atteinte lorsque 80% de la population sera vaccinée, nous dit-on. Pour la Belgique des plus de 18 ans, cela fait grosso modo 7 millions de personnes devant subir 2 injections, soit 14 millions de piqûres. Si on souhaite en avoir terminé dans 10 mois, fin novembre, il nous faudra 1,4 million d’injections par mois ou 350.000 par semaine, sans discontinuer. C’est davantage que toutes les injections réalisées depuis un mois. À moins d’un retournement majeur, on ne voit pas comment y arriver.

Aujourd’hui, au-delà de la critique de l’aspect matériel de la gestion (masques, blouses médicales, respirateurs, seringues, vaccins…) une fronde violente s’élève dans différents pays.

Comment tenter de mieux faire lors de prochaines pandémies qui ne manqueront pas dans le futur?

Tout d’abord, le vieil adage: «à chacun son métier». Israël et les USA s’en sont remis à des stratèges militaires pour la gestion d’une logistique complexe par son ampleur et son urgence. À méditer quand on observe que des politiciens deviennent des logisticiens du jour au lendemain, métier spécifique qui leur est étranger. En Belgique, on peut y ajouter le morcellement et la multiplication des niveaux de pouvoirs qui augmentent le désordre et la lenteur des opérations.

Il y a dans cette crise que nous vivons tous mal, des ferments de progrès pour un monde plus équitable et une meilleure gouvernance.

Simuler quand tout va bien

Le moment est propice pour prendre un peu de hauteur, analyser, comprendre et anticiper.

En effet, si les débuts du virus nous ont tous trouvés désarmés, un apprentissage ultérieur et une adaptation/préparation aurait pu ou pourra, dans le futur, nous amener à une approche plus exhaustive et plus structurée. Être préparé, quitte même à simuler, quand tout va bien, des situations de crise, en termes de personnel, matériel et procédures, comme pour l’armée ou les pompiers, voilà le meilleur viatique.

Pour ce qui concerne l’adhésion de la population à des mesures liberticides, contraignantes et difficiles, on constate que conformément à la courbe en cloche, de Gauss, aux extrêmes de la courbe, on trouve respectivement des minorités hyperdisciplinées ou totalement rebelles, quoi qu’il arrive. Le centre de la courbe, la «majorité silencieuse suit généralement les consignes si elle les comprend, les trouve proportionnées à la situation, est informée avec diligence et clarté de l’évolution et y voit des jalons vers un retour à la normale.

Faillir à ces critères provoque l’incompréhension et le rejet et mène à des élucubrations complotistes, tant, quand on ne trouve pas de logique claire, on s’en invente d’illusoires qui rassurent, créent un fil pseudo-logique et donnent le sentiment d’être du côté de ceux qui, « plus intelligents que le système, ont tout compris». Élémentaire, mais surtout délétère, mon cher Watson! Aussi, les trop nombreux princes qui nous gouvernent et dont certains se paraphrasent les uns, les autres, espérant ainsi augmenter leur visibilité, ajoutent à la cacophonie et sapent la confiance.

Une grande partie des citoyens accepterait plus facilement des mesures apparemment incohérentes et démesurées si on expliquait, modèles, faits et chiffres à l’appui, le bien-fondé des décisions.

Trois types d’acteurs

Nous avons au moins trois types d’acteurs: les experts qui conseillent, les politiques qui décident et les agents d’exécution qui tentent d’appliquer au mieux les décisions avec des impératifs de délai, de budget, de matériel, de personnel et de résultat. N’oublions pas une certaine presse qui donne parfois des tribunes stériles à des intervenants qui, dans le meilleur des cas, n’apportent aucune valeur ajoutée.

Les experts peuvent ne pas être d’accord entre eux, car c’est ainsi que la science progresse, mais ce qui est communiqué à la population doit être cohérent, structuré, argumenté et univoque, car des voix dissonantes amènent la méfiance chez les profanes. Il est fondamental également, pour leur crédibilité, que l’on ne puisse trouver aucune forme d’inféodation des experts à quoi que ce soit.

De surcroît, la bonne vulgarisation est une vertu. Une grande partie des citoyens accepterait plus facilement des mesures apparemment incohérentes et démesurées (les pédicures: non, les podologues: oui, les coiffeurs: non, mais les kinés: oui, promiscuité dans les transports en commun: oui, au restaurant: non…) si on expliquait, modèles, faits et chiffres à l’appui, le bien-fondé des décisions.

Les promesses des politiques doivent être parcimonieuses, mais tenues, pour rester crédibles. Des disparités de décision entre régions, sauf à être justifiées, engendrent l’anarchie. Accepter des actions liberticides, relevant souvent plus du règlement de compte que du civisme, telle la délation, devrait être proscrit.

Plus généralement, distinguons les notions d’improvisation et d’adaptation. D’un côté, le pouvoir improvise, compréhensible au premier confinement, mais plus maintenant. De l’autre, on demande au citoyen de s’adapter en permanence, ce qui exige une passivité justifiée par la promesse d’un monde meilleur auquel le citoyen ne croira qu’un certain temps, délai dépassé pour tous ceux qui se rebellent.

Enfin, nous autres Européens, héritiers de la pensée grecque, associons au mot crise une connotation dramatique ou tragique.