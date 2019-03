Comment un guide de garages s'est transformé en guide de tourisme

Spécialiste de l’innovation et de la créativité, Luc de Brabandere évoque l’art du zizag dans son nouveau livre "Petite philosophie de la transformation digitale".

Luc de Brabandere, fellow du Boston Consulting Group, publie le livre "Petite Philosophie de la Transformation Digitale ou Comment (re) découvrir l’art du zigzag". Nous en publions ici en exclusivité quelques extraits.

Demandez à quelqu’un dans quelle catégorie il classerait un guide Michelin. Sans beaucoup d’hésitation, il répondra qu’il est à mettre dans celle des guides de voyages, ou guides gastronomiques.

À l’origine, ce n’était pourtant pas du tout le cas. Flash-back: en 1900, Monsieur Michelin cherchait une idée pour encourager les automobilistes à rouler plus, et au passage évidemment, à user plus de pneus.

C’était l’année de l’Exposition universelle de Paris, et à cette époque les voitures étaient plutôt fragiles (…) des routes de piètre qualité étaient à l’origine de nombreux pneus crevés. Comment motiver alors des conducteurs frileux à multiplier les excursions?

Et l’idée lui parut évidente, pourquoi ne pas offrir gracieusement un guide avec une liste des garages prêts à dépanner les automobilistes en détresse? C’est ainsi que naquit le Guide Michelin!

Le guide connut vite un grand succès, et fut amélioré chaque année. On y ajouta des photos, un plan d’accès plus précis, ou encore des informations utiles sur la ville. À chaque édition, son idée nouvelle (…).

Mais l’objet, pourtant différent chaque année, restait dans la même catégorie, celle des guides de garages.

Un jour, quelqu’un fit remarquer qu’un dépannage pouvait durer longtemps et que ce serait bien de suggérer à l’automobiliste l’un ou l’autre endroit où il pourrait casser la croûte pendant que l’on réparait la voiture.

Juste une innovation de plus? Oui et non. Oui, car elle améliorait une nouvelle fois le guide de garages, mais non, car elle fut à l’origine d’une rupture. Pour la première fois avec cette nouvelle innovation, le guide put en plus changer de catégorie. De guide de garages, il va en effet devenir guide de tourisme.

Et c’est toute la différence entre l’innovation et la créativité! L’innovation est la capacité de faire mieux, moins cher, plus développé, plus élégant ou plus à la mode, ce qui reste essentiellement la même chose alors que la créativité est la capacité de penser à autre chose.

L’art du zigzag

Ce double mouvement – amélioration d’un côté (innovation), rupture de l’autre (créativité) – illustre bien la mécanique fondamentale de la stratégie, qui dans le long terme doit nécessairement alterner entre mieux de la même chose et autre chose. Car toute innovation est nécessairement déduite d’une première stratégie qui, elle, a été "arrêtée". Mais le monde ne s’arrête pas et une vague d’innovations ne peut se poursuivre indéfiniment. Il faut alors reculer pour mieux penser. Cet aller-retour obligatoire a la forme d’un zigzag.

Plutôt que de voir le livre comme un guide de garages avec des indications sur les restaurants, chez Michelin, on décida de le considérer dorénavant comme un guide de restaurants avec des informations sur les garages.

À cet instant précis, on ne change pas le guide, mais la manière de le catégoriser et un nouveau gisement d’améliorations devient tout à coup possible comme la célèbre étoile Michelin, idée apparue en 1926 et reconnue a posteriori comme (très) bonne (…).

Beau paradoxe, la carte Zoom Michelin n° 161 de Michelin décrit les chemins de Compostelle. Très utile pour les marcheurs! L’idée fait sourire, car la première idée chez Michelin était d’aider les automobilistes! Un guide pour les pèlerins n’est pas une amélioration d’un guide de garages!

"Les idées avancent en zigzag, les ‘petites idées’ à droite, et les ‘grandes’ à gauche." Luc de Brabandere Fellow du Boston Consulting Group

Cette histoire intéressante n’en est qu’une parmi des milliers d’autres. Quel que soit le secteur d’activité, quelle que soit l’époque, les idées avancent en effet en zigzag, les "petites idées" à droite, et les "grandes" à gauche (…).

C’est le moment de revisiter cette expression habituelle qui demande de "sortir du cadre".

Le schéma du zigzag permet enfin de bien comprendre ce qu’est un cadre et il fait apparaître que finalement toutes les idées concrètes sortent d’un cadre, autrement dit sont déduites d’une grande idée directrice. La question n’est pas tant de sortir de ce cadre que de savoir quel sera le nouveau cadre dont on pourra déduire une nouvelle vague d’innovation. Si vous travaillez dans une banque et s’il vous est demandé de penser hors du cadre, il ne vous est pas demandé de penser hors de la banque, mais bien hors de la manière dont vous simplifiez le métier de banquier depuis de nombreuses années.

Mobike contre Vélib

Le modèle du zigzag est ancien, mais il est particulièrement bien adapté pour penser la transition numérique, car on ne peut changer radicalement le monde sans au préalable changer sa manière de le voir. Le point de départ d’une transformation digitale réussie n’est pas la société telle qu’elle est actuellement, mais bien le choix d’un nouveau "cadre", c’est-à-dire une remise en question des hypothèses et des principes qui expliquent son organisation actuelle.

L’essentiel de l’effort à consentir est dans un premier temps purement mental, il consiste dans une réorganisation de la perception. Une transformation digitale suppose une transformation personnelle du regard porté sur le monde que nous avons sous les yeux (…). Le zigzag est la manière de réussir cette transition!

Quel que soit le secteur d’activité, la concurrence avec les start-ups est rude, car elles ont un avantage énorme: elles commencent après le zag, comme l’illustre l’exemple de Mobike, comparé à Vélib’.

L’idée du Vélib’ était simple. Mettre des bicyclettes à la disposition des Parisiens abonnés, sans obligation de rendre le vélo à l’endroit où il a été emprunté. Au fil des ans, de nombreuses innovations furent apportées au système qui renforçait ainsi un métier de loueurs de vélos.

Mobike, lancé en Chine en 2015, décida de mettre en place une organisation comparable, mais de la voir tout autrement. Pour les initiateurs chinois, un vélo n’est pas un moyen de transport, ni un loisir, ni un exemple de sport, (…) non, un vélo est un exemple de… capteur d’informations qui permet de générer du big data! Et le déplacement du cycliste qui ne se doute de rien est en quelque sorte pour lui un cadeau de remerciement.

"Petite Philosophie de la Transformation Digitale" de Luc de Brabandere. Editions des Belles Lettres (Paris), 140 pages, 17 euros. Les illustrations sont d’Alix Garin (www.cartoonbase.com)

Si Vélib’ est en concurrence avec la RATP ou les taxis, Mobike est donc en concurrence avec Starbucks ou Linky (le compteur "intelligent" d’EDF), qui eux aussi sont des aspirateurs de données. Petite information importante: Mobike a été valorisé à 2,8 milliards de dollars en avril 2018! C’eût peut-être été la valeur actuelle de Vélib’ si ses propriétaires avaient tenté le zigzag.