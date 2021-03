Commerces et métiers de contact, cibles justifiées ou victimes expiatoires?

Parmi les avantages épidémiologiques à réduire le "fun shopping", on trouve la diminution des déplacements et la limitation des contacts sociaux. Mais les commerces ne constituent pas un des moteurs de l'épidémie.

Ni l'un ni l'autre ne constituent des moteurs de l'épidémie. La volonté est, par contre, de limiter les déplacements ainsi que les occasions de contact social.

Pour les commerces désignés comme "non essentiels" et les professions de contact non médicales, le choc est rude. Les premiers ne peuvent accueillir de clients que sur rendez-vous, tandis que les secondes doivent fermer boutique.

"La difficulté vient notamment du fait que l'on parle de lieux avec beaucoup de va-et-vient. Il est nettement plus facile de réunir des données provenant d'endroits plus 'fixes', comme les écoles ou les lieux de travail." Erika Vlieghe Infectiologue (UZA) et présidente du Gems

Une mesure justifiée sur le plan épidémiologique, basée sur des études scientifiques? Ou s'agit-il d'agir un peu partout, afin de marquer le coup? La question n'est pas si simple. Parce que les études manquent, même s'il y a bien quelques références internationales.

Pas les moteurs de l'épidémie

En Belgique, rien de solide. "La difficulté vient notamment du fait que l'on parle de lieux avec beaucoup de va-et-vient, relève Erika Vlieghe, infectiologue (UZA) et présidente du groupe d'experts (Gems) conseillant le gouvernement De Croo. Il est plus aisé de réunir des données provenant d'endroits plus 'fixes', comme les écoles ou les lieux de travail."

Reste que les experts consultés s'accordent sur ceci: ni l'un ni l'autre ne constituent un "moteur" de l'épidémie. Ce qui ne veut pas non plus dire qu'ils ont été désignés à l'aveugle.

"Un magasin bien ventilé n'est pas un centre commercial bondé." Erika Vlieghe

Prenons les commerces. Déjà, il y a commerce et commerce. "Un magasin bien ventilé n'est pas un centre commercial bondé", distingue Erika Vlieghe. Les données en provenance de la Sécurité sociale (ONSS) indiquent que les personnes travaillant dans le commerce sont exposées à un risque plus élevé que la population générale, indique le biostatisticien Geert Molenberghs (KU Leuven et UHasselt). Mais inférieur à celui du travailleur moyen."

Moins de déplacements et de contacts sociaux

Bien sûr, l'usage de ces données est critiquable, intervient l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB). "Elles n'indiquent pas si les contaminations rapportées ont pris place sur le lieu de travail... ou ailleurs." Ce que ne conteste pas Geert Molenberghs. C'est pourquoi il faut y voir une indication, plutôt qu'une démonstration scientifiquement blindée.

Chez les indépendants, l'incidence a évolué de la même façon qu'au sein de la population. Mais auprès des employés, on relève une hausse début mars, après la réouverture." Geert Molenberghs Biostatisticien (KU Leuven et UHasselt)

Quoi qu'il en soit, ceci encore fait consensus. La plus grande vertu de cette mesure consiste à faire baisser les déplacements des Belges. Et, par la même occasion, limiter les occasions de contacts sociaux. Ce qui est le but premier de ce troisième confinement sous forme de pause pascale.

Et les métiers de contact là-dedans? Le risque y est un brin plus élevé, vu le face à face, estime Erika Vlieghe. Pas spécialement, rétorque Yves Coppieters, surtout avec les protocoles sanitaires mis en place. "En fait, ce que l'on remarque en analysant les données de l'ONSS, c'est qu'il faut distinguer les coiffeurs indépendants des salariés. Chez les indépendants, l'incidence a évolué de la même façon qu'au sein de la population. Mais auprès des employés, on relève une hausse début mars, après la réouverture." Cela s'explique parce qu'un salon de coiffure constitue également un lieu de travail, avec des employés qui se parlent, se côtoient ou mangent ensemble.

"Arbitrage politique"

Au final, tout ceci relève d'un arbitrage politique, conclut Yves Coppieters. "L'idée est de réduire la circulation du virus. Mais l'on tombe sur ces secteurs, comme l'on aurait pu tomber sur d'autres. Prenez les entreprises: on entend ce discours sur le télétravail depuis six mois et rien ne change."

Lire aussi | Le commerce non essentiel repart sur son fonctionnement de novembre

"L'idée est de réduire la circulation du virus. Mais l'on tombe sur ces secteurs, comme l'on aurait pu tomber sur d'autres. Prenez les entreprises: on entend ce discours sur le télétravail depuis six mois et rien ne change." Yves Coppieters Épidémiologiste (ULB)