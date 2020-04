Commerces ouverts VS rencontres familiales: la polémique du week-end

Le couperet est tombé: les commerces rouvriront le 11 mai, tandis que les rencontres en famille ne pourront reprendre qu'une semaine plus tard. Cet agenda, dévoilé vendredi soir par le Conseil National de Sécurité (CNS), n'a pas fait que des heureux. Nombre d'internautes, mais aussi certains responsables politiques, se sont empressés de fustiger ce timing.

Ecolo rue dans les brancards

"Il est incompréhensible que le plan de déconfinement prévoie d'autoriser la réouverture des commerces sans permettre préalablement les retrouvailles familiales en cercle restreint", se sont notamment insurgés les coprésidents d'Ecolo Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet. À leurs yeux, cette mesure équivaut à "faire passer l'économie avant l'humain" .

Raja Maouane et Jean-Marc Nollet

Si l'opposition d'un représentant du parti centriste, qui ne siège dans aucun exécutif, n'est pas très surprenante, celle d'Ecolo, présent dans les gouvernements bruxellois, wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'est nettement plus. Aucun écologiste n'était certes assis à la table du CNS, mais les chefs des trois gouvernements dont ils font partie étaient eux bien présents vendredi soir au moment de trancher.