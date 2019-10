Concilier travail et famille est particulièrement difficile pour les plus diplômés

Un Belge sur trois a du mal à concilier travail et vie de famille, selon une étude de l'office belge de statistique. Les personnes ayant un niveau d'instruction élevé sont les plus confrontées à ce genre de conflits.

Un tiers de la population active rencontre des difficultés à concilier ses vies professionnelle et familiale. Selon les dernières données de Statbel, c'est chez les personnes les plus diplômées que ce genre de problèmes est le plus présent. Pour une moyenne belge de 33,3%, la proportion chez les personnes au niveau d'instruction supérieur ayant du mal à concilier ces deux pans de leur vie est de 37,3%.

Près de quatre indépendants sur 10 disent combiner difficilement les deux: 19,4% d'entre eux déclarent que les longues journées de travail perturbent l'équilibre recherché.

Toutes catégories - sociales et professionnelles - confondues, c'est en Wallonie - où les longs trajets pour se rendre au travail sont pointés - que les travailleurs affirment rencontrer le plus de difficultés (44,2%), puis à Bruxelles (33,8%) et enfin en Flandre (27,3%).

Vue en plein écran ©Satbel