Confiance, méfiance... Voici les scénarios possibles

La pression s'accroît sur Charles Michel, en déplacement à Marrakech ce lundi. La N-VA, le sp.a et Groen demandent la tenue d'un vote de confiance au Parlement, après le départ ce week-end des ministres N-VA de la coalition suédoise.

La nouvelle équipe Michel doit-elle demander la confiance du Parlement? Les constitutionnalistes sont divisés. "On parle bien d'un nouveau gouvernement, avec des partenaires et des priorités différents" estime Mathias El Berhoumi, professeur de droit constitutionnel à l'Université Saint-Louis. "Dans ce cas-ci, le gouvernement doit demander la confiance de la Chambre. Ce n'est pas un remaniement où la coalition, les rapports de force et le programme restent identiques."