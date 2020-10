Contacts sociaux, télétravail, Horeca, alcool, couvre-feu: voici les 5 nouvelles règles

Télétravail obligatoire, contacts sociaux réduits au strict minimum, restaurants et bars fermés dans tout le pays: face à une flambée des contaminations et la saturation des hôpitaux, le comité de concertation réuni ce vendredi a pris des mesures drastiques.

Le Premier ministre Alexander De Croo a justifié ce vendredi par une accélération de la propagation du coronavirus les sévères mesures décidées par le comité de concertation rassemblant le gouvernement fédéral et les entités fédérées, comme la limitation des contacts rapprochés à une personne, la fermeture des cafés et des restaurants pour un mois, l'interdiction de la vente d'alcool après 20h et l'instauration du télétravail comme "norme". Un couvre-feu va également être instauré entre minuit et 5h à partir de la nuit de lundi à mardi.