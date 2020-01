Contrôle renforcé sur le secteur du diamant en Belgique

Les conditions d’enregistrement des intermédiaires en diamants sont renforcées, tandis que les diamants synthétiques font désormais l’objet d’une procédure spécifique.

Le secteur du diamant pèse lourd en Belgique. Il suffit de compulser quelques chiffres pour s’en convaincre: Anvers est un des principaux centres mondiaux pour son commerce, il représente 4% des exportations belges et 15% de nos exportations hors de l’Union européenne. Et les quelque 1.600 firmes spécialisées qui opèrent dans la métropole réalisent ensemble un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 36 milliards d’euros.

Cela n’empêche toutefois pas que, comme d’autres secteurs où circule beaucoup d’argent, il soit confronté à des pratiques de blanchiment. Dans un contexte d’attention accrue à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, une analyse des risques dans le secteur a été menée à bien il y a deux ans sous l’égide du Groupe d’action financière (Gafi).

"L’arrêté royal confirme la manière de travailler du service ad hoc au SPF Économie." chantal de pauw porte-parole, SPF Économie

Celle-ci a débouché sur une série de recommandations: elles plaidaient pour l’imposition de conditions plus strictes pour l’enregistrement des commerçants en diamants, pour l’exécution de contrôles plus approfondis à l’importation et l’exportation de diamants, ainsi que pour une révision du statut des experts chargés des missions de vérification.

Sur ces bases, le gouvernement fédéral a ouvert un chantier afin de moderniser le cadre réglementaire du secteur. Ce travail vient d’aboutir: le nouvel arrêté royal a été publié au Moniteur le vendredi 13 décembre dernier et vient d’entrer en vigueur. Il renforce les conditions d’enregistrement des commerçants en diamants et confirme le rôle du SPF Économie comme autorité de surveillance et de contrôle du secteur. En cas d’infraction, le service du SPF pourra proposer de suspendre ou de retirer l’agrément du commerçant concerné, la décision finale revenant au ministre fédéral de l’Économie.

Traitement spécifique pour les synthétiques

Ce qui change par rapport à l’ancien régime? "Le nouvel arrêté royal remplace la législation de 2004 et augmente le contrôle sur le secteur", répond Chantal De Pauw, porte-parole au SPF Économie.

Un des principaux changements concerne les diamants synthétiques, qui feront désormais l’objet d’un contrôle distinct, avec un mode d’enregistrement et un code douanier spécifiques. Ceci pour tenir compte de l’évolution, et du fait que ce type de diamants est de plus en plus répandu.

Pour le reste, les changements sont plutôt d’ordre cosmétique. "Le service au SPF existait déjà depuis longtemps et travaillait déjà avec les douanes au Diamond Office, à Anvers, par où passent les diamants importés, souligne Chantal De Pauw. Pour garantir une sécurité maximale, en effet, l’ensemble du processus d’exportation et d’importation de diamants est réglé dans un seul bâtiment.