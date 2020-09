Coronalert, faire d'un flop un succès populaire

C’est le jour J pour l’application de traçage "made in Belgium". Un lancement maintes fois repoussé, la faute à une gestion de projet déroutante et une patate chaude qui a sauté de main en main avant de connaître un atterrissage au ralenti.

Si l’application Coronalert avait pu s’exprimer, vous pouvez être sûr qu’elle aurait refusé d’exister en Belgique. Ballottée entre le Fédéral qui avait la main au départ, les Régions et Communautés qui ont ensuite hérité du dossier et le comité interfédéral responsable du tracing qui a repris le flambeau au final, il fallait avoir le cœur bien accroché. Ajoutez à cela un processus de décision opaque et vous obtenez les ingrédients d’une saga dont on se serait bien passé en pleine pandémie mondiale.