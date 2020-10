Coronavirus: "Les mesures sont claires, mais faire confiance à la police est nécessaire"

Vincent Houssin, du syndicat libéral, trouve lui aussi les mesures "très claires" et "possibles à faire appliquer", " surtout pour l'interdiction de se réunir à certaines heures ".

Mais, pour lui, les différentes autorités doivent faire confiance à la police. "Je pense que le pouvoir judiciaire et certaines autorités communales doivent se rendre compte que les policiers sont des fonctionnaires assermentés et qu'ils disent la vérité", déclare M. Houssin, se référant aux cas où aucune suite n'est donnée à un procès-verbal parce que le non-respect des distances de sécurité n'est par exemple pas considéré comme prouvé. "Il faut donner ce signal de confiance à la police et que les communes imposent des sanctions administratives communales si un PV a été établi", défend-il.