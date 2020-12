Coronavirus: baisse de la moyenne des contaminations quotidiennes

Du 19 au 25 décembre, 173 nouvelles admissions ont été enregistrées en moyenne chaque jour (-7%). Ainsi, 1.211 patients avec Covid-19 confirmé en laboratoire ont été hospitalisés et 1.401 personnes ont quitté l'hôpital. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établissait donc samedi matin à 2.283, dont 511 en soins intensifs. Plus de 300 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 43 une oxygénation par membrane extra-corporelle (ECMO)