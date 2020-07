Coronavirus: la Belgique élargit la notion de voyages essentiels

Les autorités autorisent les citoyens des pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'UE à voyager à leur convenance dans l'UE, dont également en Belgique.

Quant aux citoyens de l'UE+ et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'UE, ainsi que les membres de leur famille, ils peuvent désormais voyager où ils le souhaitent dans l'UE+, y compris en Belgique, et non plus uniquement dans leur pays de résidence. Ces décisions font suite à l'adoption mardi de la recommandation européenne qui autorise de lever graduellement les restrictions sur les voyages non essentiels depuis une quinzaine de pays hors UE.