Coup de frein à la croissance belge en 2018

Certains avaient interprété le faible chiffre de 0,4% de croissance au premier trimestre comme un accident de parcours. D'autres observateurs, comme CBC et KBC, y voient le signe d'un problème plus fondamental , estimant que l'actuel cycle économique a connu ses meilleurs moments.

Ce qui explique le ralentissement

Le repli des commandes à l'exportation est la première cause du ralentissement de la croissance. "La demande étrangère de produits et services belges est sous pression, principalement en raison de poussées protectionnistes (...) et du risque d’escalade des divers conflits commerciaux récemment déclenchés par les États-Unis", explique Bernard Keppenne, économiste en chef chez CBC.

Le deuxième facteur qui pèse sur l'économie belge, c'est le pétrole plus cher. Pas tant en raison d'un hausse de la demande, mais plutôt à cause des tensions autour du dossier iranien. Or, observe Bernard Keppenne (photo ci-contre), par rapport à d'autres économies européennes, l'économie belge est toujours assez fortement exposée à l'évolution des prix du pétrole, notamment en raison de notre important secteur chimique et de notre intensité énergétique relativement élevée, par exemple à cause du grand nombre de logements vétustes.