Course contre la montre pour rouvrir les écoles sinistrées

C'est une véritable course contre-la-montre qui s'est engagée dans les écoles sinistrées. Si toutes caressent l'espoir de rouvrir leurs portes le 1er septembre , certaines devront probablement reporter la reprise ou opter pour des solutions alternatives. On fait le point.

Sans surprise, c'est en province de Liège que les dégâts aux infrastructures scolaires sont les plus importants . Selon le gouverneur Hervé Jamar, quarante établissements ne sont pas encore certains de pouvoir relancer leurs activités d'ici trois semaines, même si "tout sera mis en œuvre" pour le permettre.

Dans les provinces du Hainaut, de Namur, du Luxembourg et du Brabant wallon ainsi qu'en Région bruxelloise, les dégâts ont, en revanche, été beaucoup plus limités , à quelques exceptions près.

Expertises toujours en cours

Du côté du Segec, la fédération des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre, on reconnaît que la situation reste particulièrement préoccupante dans certaines écoles . "Quelques destructions-reconstructions de bâtiments, en tout ou en partie, ne sont pas à exclure, même si ce sera en nombre limité", précise son porte-parole Christian Carpentier.

Comme les expertises et les contacts avec les assureurs sont en cours, obtenir une estimation chiffrée fiable des sinistres reste prématuré , insistent nos interlocuteurs. D'autant plus que les dégâts relevés sont très variés: bâtiments touchés à des degrés divers, matériel inutilisable , mobilier détruit, documents administratifs disparus, raccordements électriques ou en eau défaillants...

Cinq millions pour les écoles sinistrées

Le hic, c'est que tous les assureurs croulent actuellement sous les dossiers . Dans ce contexte, certaines indemnisations ou des préfinancements pourraient tarder à arriver à bon port. Or ces derniers sont parfois indispensables afin de permettre à certaines écoles d'entreprendre les travaux de rénovation urgents , ou encore de prendre des dispositions particulières pour la rentrée.

Alors que les écoles peuvent se signaler depuis une semaine pour bénéficier de cette aide, on ne se bouscule visiblement pas encore au portillon, nous explique-t-on à l'administration des Infrastructures scolaires. "Ce n'est pas anormal. Il faut laisser un peu de temps aux communes et aux pouvoirs organisateurs pour se retourner et préciser leurs besoins", y indique-t-on, tout en rappelant que les demandes pourront être introduites jusqu'à fin octobre.