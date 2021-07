Covid-19: la vaccination des mineurs attaquée en justice

Depuis quelques semaines, la vaccination contre le Covid-19 pour les mineurs est autorisée en Belgique. Si l'autorisation des parents est requise pour les mineurs de 12 à 15 ans, tel n'est pas le cas pour les mineurs de 16 à 17 ans. "En vertu de la loi relative aux droits du patient et dans ce contexte, on estime qu'en principe, chaque jeune âgé de 16 ans ou 17 ans est capable de décider s'il souhaite se rendre ou non au centre de vaccination. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir l'accord d'un parent, ou d'un tuteur légal, pour se faire vacciner", lit-on dans l'invitation à se faire vacciner envoyée aux jeunes wallons par l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ). Notons que si la formulation diffère quelque peu, les recommandations envoyées en Flandre et à Bruxelles aux mineurs vont dans le même sens dans les invitations à se faire vacciner.