"Covid rationnel" souhaite élargir (et peser sur) le débat

Mais voilà, mercredi, les choses étaient différentes . Parce que l'idée était de se présenter. Qui se cache derrière "Covid rationnel"? Une vingtaine de personnalités universitaires, venant de disciplines variées, titillées par la réponse des autorités à la pandémie. "Les premières se sont regroupées il y a environ un an, détaille Vincent Laborderie, politologue à l'UCLouvain. Les suivantes se sont greffées au fur et à mesure."

Autre reproche: le partage avare de données, qui permettraient pourtant une analyse plus poussée de la situation. "Et de faire fonctionner l'intelligence collective", déplore Pierre Schaus, spécialiste de l'analyse de données (UCLouvain). Données qui n'existent pas toujours, appuie le virologue Bernard Rentier (ULiège). "Il nous faudrait une meilleure évaluation de la situation virologique et sérologique de la population. Via des échantillons, ce qui permettrait de savoir où l'on en est, et pas uniquement de trouver le virus où on le cherche."