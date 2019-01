D'ici 2040, il y aura toujours plus de camions sur nos routes

Tous les trois ans, le Bureau du plan réalise des projections à long terme sur l’évolution de la demande de transports en Belgique. Il va de soi qu’il s’agit de projections à politique inchangée. On présuppose le maintien de l’infrastructure routière actuelle, tandis que les politiques fiscales et tarifaires ne changent pas. On suppose également que l’économie continuera de croître au rythme de 1,5% par an et que la population augmentera de 0,4% par an. À partir de ces hypothèses, le Bureau du plan déroule le scénario suivant.

On note une croissance plus importante du transport ferroviaire (+ 59%) et fluvial (+ 31%) que le transport routier (+ 20% pour les camions et + 25% pour les camionnettes). Ceci étant, si on considère les volumes transportés, la route continue d’être plébiscitée pour le transport de marchandises, avec une part de 75% en 2040 (contre 78% en 2015). Au total, le trafic de marchandises augmentera de 0,8% par an d’ici 2040 (contre 0,7% au cours de la période précédente). Le transport de personnes, lui, n’augmentera plus que de 0,4% par an (contre 1% précédemment).